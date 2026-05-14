«Идёт после Синнера и Алькараса». Медведев высоко оценил перспективы Ландалуса

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил уровень 20-летнего испанца Мартина Ландалуса, которого обыграл со счётом 1:6, 6:4, 7:5 в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

«В начале он играл нереально. Если он будет играть так, как в первом сете, в каждом сете каждого матча, то к концу года попадёт в топ-5, в Турин, идёт после Синнера и Алькараса. Но, знаете, когда ты молод, тебе тяжело провести весь матч вот так. Даже у Янника [Синнера] раньше были с этим проблемы, но он справился. Мы это видели.

Так что я просто боролся, мне удалось немного войти в свой ритм во втором сете, а затем, после дождя, я не знаю почему, он начал играть немного медленнее, так что я справился. На самом деле, с этого момента я чувствовал, что контролирую ход игры, рад, что мне удалось одержать победу», — сказал Медведев в интервью на корте.