Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В моменте я был зол». Медведев и Ландалус поговорили у сетки после 1/4 финала Рима

«В моменте я был зол». Медведев и Ландалус поговорили у сетки после 1/4 финала Рима
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обменялся парой реплик у сетки с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL) после победы над ним в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Момент разговора Медведева с Ландалусом попал в трансляцию.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев. Отличная борьба.
Ландалус. Извини, что попал в тебя мячом.
Медведев. Нет проблем. В моменте я был зол, но всё нормально. Так было лучше выиграть очко.

За выход в финал турнира в Риме-2026 Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев ворвался в 1/2 финала Рима! МиДи тоже победили, Рублёв выбыл. LIVE!
Live
Медведев ворвался в 1/2 финала Рима! МиДи тоже победили, Рублёв выбыл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android