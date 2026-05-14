«В моменте я был зол». Медведев и Ландалус поговорили у сетки после 1/4 финала Рима
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обменялся парой реплик у сетки с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL) после победы над ним в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Момент разговора Медведева с Ландалусом попал в трансляцию.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Даниил Медведев
Медведев. Отличная борьба.
Ландалус. Извини, что попал в тебя мячом.
Медведев. Нет проблем. В моменте я был зол, но всё нормально. Так было лучше выиграть очко.
За выход в финал турнира в Риме-2026 Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).
