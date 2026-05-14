«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 14 мая

14 мая в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись встречи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами девятого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. 1/4 финала. Результаты матчей на 14 мая:

Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 12) – 6:2, 6:4;

Мартин Ландалус (Испания, LL) — Даниил Медведев (Россия, 7) – 6:1, 4:6, 5:7.

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл испанец Карлос Алькарас. Он не стал защищать титул из-за серьёзной травмы кисти.