Определились полуфиналисты «Мастерса» в Риме

Определились полуфинальные пары грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. «Мастерс» в Риме, Италия, 2026 год. Полуфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 7);

Каспер Рууд (Норвегия, 23) – Лучано Дардери (Италия, 18).

Отметим, что первая ракетка мира Янник Синнер — единственный полуфиналист Рима, дошедший до данной стадии без потери сета.

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл испанец Карлос Алькарас. Он не стал защищать титул из-за серьёзной травмы кисти.