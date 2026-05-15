У Медведева 18 полуфиналов на «Мастерсах». Больше — только у двух действующих игроков

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 18-й полуфинал на уровне турниров серии «Мастерс». Он сравнялся по этому показателю с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Среди действующих теннисистов только у двух игроков большее число полуфиналов на таком уровне.

Лидеры ATP-тура по числу полуфиналов на «Мастерсах» (учитываются только действующие игроки):

Новак Джокович (Сербия) – 80. Александр Зверев (Германия) – 27. Даниил Медведев (Россия)/Янник Синнер (Италия) – 18. Стефанос Циципас (Греция) – 16.

Медведев вышел в свой 18-й полуфинал на «Мастерсе» в Риме-2026. В четвертьфинале турнира он со счётом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл 20-летнего испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира).