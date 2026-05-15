Главная Теннис Новости

У Медведева 18 полуфиналов на «Мастерсах». Больше — только у двух действующих игроков

У Медведева 18 полуфиналов на «Мастерсах». Больше — только у двух действующих игроков
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 18-й полуфинал на уровне турниров серии «Мастерс». Он сравнялся по этому показателю с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Среди действующих теннисистов только у двух игроков большее число полуфиналов на таком уровне.

Лидеры ATP-тура по числу полуфиналов на «Мастерсах» (учитываются только действующие игроки):

  1. Новак Джокович (Сербия) – 80.
  2. Александр Зверев (Германия) – 27.
  3. Даниил Медведев (Россия)/Янник Синнер (Италия) – 18.
  4. Стефанос Циципас (Греция) – 16.

Медведев вышел в свой 18-й полуфинал на «Мастерсе» в Риме-2026. В четвертьфинале турнира он со счётом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл 20-летнего испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира).

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Медведев ворвался в 1/2 финала Рима! МиДи тоже победили, Рублёв выбыл. LIVE!
