У Медведева 18 полуфиналов на «Мастерсах». Больше — только у двух действующих игроков
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 18-й полуфинал на уровне турниров серии «Мастерс». Он сравнялся по этому показателю с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Среди действующих теннисистов только у двух игроков большее число полуфиналов на таком уровне.
Лидеры ATP-тура по числу полуфиналов на «Мастерсах» (учитываются только действующие игроки):
- Новак Джокович (Сербия) – 80.
- Александр Зверев (Германия) – 27.
- Даниил Медведев (Россия)/Янник Синнер (Италия) – 18.
- Стефанос Циципас (Греция) – 16.
Медведев вышел в свой 18-й полуфинал на «Мастерсе» в Риме-2026. В четвертьфинале турнира он со счётом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл 20-летнего испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира).
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
