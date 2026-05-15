Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира в Риме в женском одиночном разряде

Определились финалистки грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. «Мастерс» в Риме, Италия, 2026 год. Финальная пара:

В полуфинальных матчах Гауфф со счётом 6:4, 6:3 обыграла теннисистку из Румынии Сорану Кырстю (26), а Свитолина оказалась сильнее представительницы Польши Иги Швёнтек (4) с результатом 6:4, 2:6, 6:2.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 7 228 080.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
