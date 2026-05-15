Элина Свитолина обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал турнира в Риме

Завершился полуфинальный матч турнира в Риме, в котором украинка Элина Свитолина встречалась с представительницей Польши Игой Швёнтек. Поединок закончился победой украинки со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. В её рамках Свитолина сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Швёнтек два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В финале турнира Свитолина сразится с американкой Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.