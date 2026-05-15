Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей на 14 мая

14-15 мая в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в одиночном женском разряде. В рамках соревновательного дня состоялись встречи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. 1/2 финала. Результаты матчей на 15 мая:

  • Кори Гауфф (США, 3) — Сорана Кырстя (Румыния, 26) — 6:4, 6:3;
  • Элина Свитолина (Украина, 7) — Ига Швёнтек (Польша, 4) — 6:4, 2:6, 6:2.

В финале турнира Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 7 228 080.

Календарь турнира WTA-1000 в Риме
Сетка турнира WTA-1000 в Риме
