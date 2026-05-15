Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме после победы над Швёнтек

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме. На стадии полуфинала украинка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

«Это невероятно… Ощущения просто нереальные, спустя столько лет снова выйти в финал. Добиться этого именно таким образом просто потрясающе, как мне кажется», — сказала Свитолина в интервью после матча.

В финале турнира Свитолина сразится с американкой Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.