Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме после победы над Швёнтек
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме. На стадии полуфинала украинка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 23:20 МСК
«Это невероятно… Ощущения просто нереальные, спустя столько лет снова выйти в финал. Добиться этого именно таким образом просто потрясающе, как мне кажется», — сказала Свитолина в интервью после матча.
В финале турнира Свитолина сразится с американкой Кори Гауфф.
Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.
