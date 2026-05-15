Элина Свитолина повторила достижение Серены Уильямс на турнирах WTA-1000

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме, обыграв представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 23:20 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		2 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

С момента введения формата WTA-1000 в 2009 году Свитолина стала второй самой возрастной теннисисткой (31 год), выходившей в финалы турниров данной категории на харде и на грунте в одном сезоне, после Серены Уильямс (2014 и 2016). Об этом сообщает OptaAce.

В финале турнира Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс.

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 7 228 080.

Календарь турнира WTA-1000 в Риме
Сетка турнира WTA-1000 в Риме
