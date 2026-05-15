«План появится». Свитолина – о предстоящем финале с Гауфф на турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего финала с американкой Кори Гауфф на турнире в Риме.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
«У меня определённо будет план на игру. Не прямо сейчас, но он появится. Мы уже много раз играли друг против друга, так что ничего неожиданного тут нет. Мы оба знаем, как ведём борьбу. Наш последний матч был чем-то за гранью. Я пересмотрю его, чтобы найти какие-то решения… определённые тактические моменты. Сегодня вечером я хочу насладиться этой победой. Завтра выходной, так что смогу отдохнуть, подготовиться и подойти к финалу в полной готовности», — сказала Свитолина в интервью после матча.

Напомним, на стадии полуфинала Свитолина обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек.

