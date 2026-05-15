15 мая главные новости спорта, теннис, WTA, ATP, хоккей, НХЛ, КХЛ, футбол, РПЛ, ЧМ-2026, баскетбол, ЕЛ, волейбол

Медведев сыграет с Синнером в Риме, «Вегас» вышел в полуфинал КС. Главное к утру
Выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме российского теннисиста Даниила Медведева, победа «Вегас Голден Найтс» в серии с «Анахайм Дакс» в 1/4 финала Кубка Стэнли, ЦСКА сравнял счёт в серии с «Локомотивом-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером.
  2. «Вегас» обыграл «Анахайм» и закрыл серию. У Дорофеева — дубль, у Барбашёва — ассист.
  3. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и сравнял счёт в серии.
  4. Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в пятом матче серии.
  5. Элина Свитолина обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал турнира в Риме.
  6. Камавинга и Шевалье — вне заявки сборной Франции на ЧМ-2026, Мбаппе и Дембеле — в ней.
  7. Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение — Капера.
  8. «Реал» обыграл «Овьедо» в матче Ла Лиги, Мбаппе вышел на 69-й минуте и сделал ассист.
  9. Роман Канцеров подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго».
  10. Определились пары полуфинала мужского Кубка России — 2026 по волейболу.
Топ-события пятницы: старт хоккейного ЧМ, финал Кубка Гагарина, АПЛ и титульник Малыхина
