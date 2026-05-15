Янник Синнер — Даниил Медведев: история личных встреч перед полуфиналом «Мастерса» в Риме

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый теннисный турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках полуфинала сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Счёт личных встреч между спортсменами 9:7 в пользу Синнера. Их первый матч состоялся в 2020 году на турнире АТР-250 в Марселе, тогда победу одержал россиянин (1:6, 6:1, 6:2). Последний на данный момент раз теннисисты встречались в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2026 году, где выиграл Синнер (7:6 (8:7), 7:6 (7:4)).