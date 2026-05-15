Медведев высказался о своей победе в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Риме
Поделиться
Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ход матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме, где одержал победу над испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Рад, что выиграл столь тяжёлую встречу. Чувствую, что на грунте отличаются инерция, импульс, поэтому доволен, что полностью вернулся в матч после первого сета и после того, как плохо начал третий. В конце почувствовал, что играл лучше него. Это было по причине либо физики, либо самой игры. Я не смог воспользоваться всеми возможностями, которые у меня до этого были, – это правда, но рад, что выложился на полную и в конце концов добыл победу», — цитирует Медведева Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
11:17
-
09:40
-
09:22
-
08:35
-
02:36
-
02:21
-
02:09
-
01:49
-
01:41
-
01:34
-
00:27
-
00:00
- 14 мая 2026
-
23:57
-
23:46
-
23:40
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:49
-
22:33
-
22:06
-
21:58
-
21:41
-
21:10
-
20:39
-
20:27
-
19:51
-
19:40
-
19:33
-
19:19
-
18:58
-
18:47
-
18:31
-
18:06
-
17:36