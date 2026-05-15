Медведев высказался о своей победе в матче за выход в полуфинал «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ход матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме, где одержал победу над испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй.

«Рад, что выиграл столь тяжёлую встречу. Чувствую, что на грунте отличаются инерция, импульс, поэтому доволен, что полностью вернулся в матч после первого сета и после того, как плохо начал третий. В конце почувствовал, что играл лучше него. Это было по причине либо физики, либо самой игры. Я не смог воспользоваться всеми возможностями, которые у меня до этого были, – это правда, но рад, что выложился на полную и в конце концов добыл победу», — цитирует Медведева Punto de Break.