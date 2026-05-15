Даниил Медведев положительно оценил текущий уровень своей игры после победы над Ландалусом

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй в четвертьфинале «Мастерса» в Риме оценил свой уровень тенниса.

«Думаю, мой уровень сейчас достаточно высок. Он был уже неплохим в прошлом матче с Тиранте и на тренировках. Сегодня в первом сете Мартин сыграл просто сумасшедше. Не знаю, был ли плох мой уровень в той партии, понятное дело, что счёт был 6:1, но он играл на чрезвычайно хорошем уровне, быстро атакуя мячи и всё отправляя к линии, это было невероятно. Если мы сосредоточимся на третьем сете, то мой уровень был очень высоким. Я этому рад. Когда ты встречаешься с Янником (следующий матч Медведев сыграет с Янником Синнером. — Прим. «Чемпионата»), понимаешь, что должно быть так», — приводит слова Медведева Punto de Break.