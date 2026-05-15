«Играть как Мартин в первом сете». Медведев — о тактике на матч с Синнером в Риме

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своей тактике на матч полуфинала «Мастерса» в Риме, где он сразится с Янником Синером.

В четвертьфинале Медведев одолел испанца Мартина Ландалус-Лакамбру.

«Очень просто: играть так, как это делал Мартин [Ландалус-Лакамбра] в первом сете, идти с максимумом силы и каждый мяч забивать по линии. Это шутка, но в каком-то смысле если хочешь обыграть Янника, то должен показывать свой лучший теннис. Мы не сумасшедшие, ты не будешь все мячи забивать по линии – у тебя должен быть хороший день, чтобы все удары и подача получались, чтобы оказывать на него [соперника] давление. Сделать это не так просто.

Это теннис, это спорт. Всё возможно. Он уступает гораздо меньше, чем побеждает, но, как сказал мой друг Андрей Рублёв, в какой-то момент он должен проиграть. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч», — цитирует Медведева Punto de Break.