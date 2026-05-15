Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Играть как Мартин в первом сете». Медведев — о тактике на матч с Синнером в Риме

«Играть как Мартин в первом сете». Медведев — о тактике на матч с Синнером в Риме
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своей тактике на матч полуфинала «Мастерса» в Риме, где он сразится с Янником Синером.

В четвертьфинале Медведев одолел испанца Мартина Ландалус-Лакамбру.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Очень просто: играть так, как это делал Мартин [Ландалус-Лакамбра] в первом сете, идти с максимумом силы и каждый мяч забивать по линии. Это шутка, но в каком-то смысле если хочешь обыграть Янника, то должен показывать свой лучший теннис. Мы не сумасшедшие, ты не будешь все мячи забивать по линии – у тебя должен быть хороший день, чтобы все удары и подача получались, чтобы оказывать на него [соперника] давление. Сделать это не так просто.

Это теннис, это спорт. Всё возможно. Он уступает гораздо меньше, чем побеждает, но, как сказал мой друг Андрей Рублёв, в какой-то момент он должен проиграть. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч», — цитирует Медведева Punto de Break.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев гарантировал себе камбэк в топ-8 рейтинга! Если обыграет Синнера – станет седьмым
Медведев гарантировал себе камбэк в топ-8 рейтинга! Если обыграет Синнера – станет седьмым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android