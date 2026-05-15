Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ландалус-Лакамбра опубликовал в соцсети пост после поражения от Медведева в Риме

Ландалус-Лакамбра опубликовал в соцсети пост после поражения от Медведева в Риме
Комментарии

94-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения от девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Приключение в Риме заканчивается потрясающим матчем с невероятным соперником. Уезжаем домой с лучшими в сезоне чувствами. Поздравляю Даниила Медведева и желаю удачи в дальнейшем», — написал Ландалус-Лакамбра.

Этот выход в четвертьфинал стал вторым для 20-летнего испанца в сезоне на «Мастерсах» после успеха в Майами. Даниил Медведев далее сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев сразится с Синнером за финал Рима! Даниил после дождя выдал яркий камбэк
Медведев сразится с Синнером за финал Рима! Даниил после дождя выдал яркий камбэк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android