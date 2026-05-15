Ландалус-Лакамбра опубликовал в соцсети пост после поражения от Медведева в Риме
94-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения от девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Приключение в Риме заканчивается потрясающим матчем с невероятным соперником. Уезжаем домой с лучшими в сезоне чувствами. Поздравляю Даниила Медведева и желаю удачи в дальнейшем», — написал Ландалус-Лакамбра.
Этот выход в четвертьфинал стал вторым для 20-летнего испанца в сезоне на «Мастерсах» после успеха в Майами. Даниил Медведев далее сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
