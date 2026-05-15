Главная Теннис Новости

«Мне нечего будет терять». Медведев перед матчем с Синнером в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями перед матчем полуфинала «Мастерса» в Риме, где сразится с Янником Синнером.

Рим (м). 1/2 финала
15 мая 2026, пятница. 20:00 МСК
— Первый раз на грунте, будет интересно. Даже в каком-то смысле не знаю, чего ожидать в плане игры. Я прекрасно знаю, как он играет на харде, на траве игра, в принципе, слишком сильно не отличается от харда. На грунте она может отличаться — и подача, и какие-то удары.

Он выигрывает всё подряд, поэтому это один из немногих матчей в моей карьере, где мне нечего будет терять. Это обычно хорошее чувство – выходишь и играешь в своё удовольствие. Если получается, только ещё больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать.

— Янник много раз говорил, что ты один из трёх игроков, которые заставили его по-настоящему улучшить свою игру. Можно сказать, что ты частично ответственен за то, кем он стал.
— Отлично, потому что я уже во многих разных вещах приобщаюсь к истории (смеётся). Джоковичу не дал собрать календарный «Большой шлем», Надалю, хоть и много чего ему проиграл, не дал выиграть в Лондоне (Итоговый турнир в 2020 году. — Прим. «Чемпионата») — играли не финал, но у него всё равно был матчбол, если не ошибаюсь. Вот Яннику показал, как надо играть. Отлично, супер. Не знаю, может, Алькарас ещё что-то приятное скажет. Как бы я ему что ни показал, играет он очень хорошо — неважно, благодаря мне или нет. Постараюсь завтра тоже сыграть хорошо, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

