Макнелли объяснила причину снятия с четвертьфинала «тысячника» в Риме в парном разряде
63-я ракетка мира в одиночном разряде американская теннисистка Кэти Макнелли опубликовала у себя на странице в соцсети пост, где назвала причину её снятия с матча парного «тысячника» в Риме. В дуэте со своей соотечественницей Кори Гауфф она должна была сыграть с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес в 1/4 финала парного турнира.
Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 19:05 МСК
Кристина Букша
Николь Меликар-Мартинес
К. Букша Н. Меликар-Мартинес
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
«К сожалению, из-за болезни пришлось сняться с парного матча сегодня. Моё тело просто не смогло вовремя восстановиться. Время немного отдохнуть и подготовиться к Франции», — написала Макнелли.
Прошедшие на снятии соперниц в полуфинал Букша и Меликар-Мартинес сразятся с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой.
