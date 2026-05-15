Макнелли объяснила причину снятия с четвертьфинала «тысячника» в Риме в парном разряде

63-я ракетка мира в одиночном разряде американская теннисистка Кэти Макнелли опубликовала у себя на странице в соцсети пост, где назвала причину её снятия с матча парного «тысячника» в Риме. В дуэте со своей соотечественницей Кори Гауфф она должна была сыграть с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес в 1/4 финала парного турнира.

«К сожалению, из-за болезни пришлось сняться с парного матча сегодня. Моё тело просто не смогло вовремя восстановиться. Время немного отдохнуть и подготовиться к Франции», — написала Макнелли.

Прошедшие на снятии соперниц в полуфинал Букша и Меликар-Мартинес сразятся с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой.