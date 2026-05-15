«Это будет отличная битва». Свитолина — об ожиданиях от финала «тысячника» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что будет для неё наиболее важным в финале «тысячника» в Риме, где она сразится с американкой Кори Гауфф.

Ранее Свитолина обыграла в полуфинале польку Игу Швёнтек.

– Чего вы ожидаете от матча с Кори Гауфф, с которой вы уже несколько раз встречались?

– Мы много раз играли друг с другом, поэтому знаю, чего ожидать от её игры, думаю, она так же хорошо знает мою. Это будет отличная битва, для меня будет важно оставаться в игре и одновременно отрабатывать некоторые тактические стратегии. Крайне важно сохранять ясность ума и стараться действовать как можно лучше, — цитирует Свитолину Ubitennis.