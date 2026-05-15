«Это будет отличная битва». Свитолина — об ожиданиях от финала «тысячника» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что будет для неё наиболее важным в финале «тысячника» в Риме, где она сразится с американкой Кори Гауфф.

Ранее Свитолина обыграла в полуфинале польку Игу Швёнтек.

Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 23:20 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		2 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Чего вы ожидаете от матча с Кори Гауфф, с которой вы уже несколько раз встречались?
– Мы много раз играли друг с другом, поэтому знаю, чего ожидать от её игры, думаю, она так же хорошо знает мою. Это будет отличная битва, для меня будет важно оставаться в игре и одновременно отрабатывать некоторые тактические стратегии. Крайне важно сохранять ясность ума и стараться действовать как можно лучше, — цитирует Свитолину Ubitennis.

