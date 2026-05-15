Янник Синнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 15 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый теннисный турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках полуфинала сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге девятое место.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. На грунте спортсмены прежде ни разу не играли друг с другом.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.