Синнер: я хороший человек. На остаток карьеры надеюсь оставаться таким и играть стабильно

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой он хочет видеть историю своей карьеры.

— Как себя ощущаешь физически?

— В порядке, нормально, что в какой‑то день чувствуешь себя уставшим. Была большая нагрузка, я много играл, но рад, что сумел с этим справиться.

— Какой хочешь видеть свою историю?

— Уже её пишу, всё уже идёт хорошо. Никогда бы не думал, оглядываясь назад, что окажусь здесь, таким игроком, которым являюсь сейчас. Я здесь с иной перспективой, я хороший человек, это важнее всего — чем уровень, который показал. На остаток карьеры надеюсь оставаться таким и играть стабильно, — приводит слова Синнера Ubitennis.