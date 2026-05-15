Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не стоит смотреть только на результаты». Синнер — об изменениях в своей игре на грунте

«Не стоит смотреть только на результаты». Синнер — об изменениях в своей игре на грунте
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что изменил в своей игре на грунте.

— Не стоит смотреть только на результаты. В прошлом году я тоже хорошо играл на грунте. Это первый год, когда выиграл что-то крупное на грунте, также улучшу свою физическую форму. Если улучшаешь свою физическую форму, это очень помогает на грунте.

— Ты начинаешь доминировать и на грунте. Насколько себя считаешь улучшившимся?
— В физическом плане выкладываешься на полную. Розыгрыши становятся длиннее, а потом у нас совершенно другие турниры. В Монте‑Карло всем труднее, Мадрид — отдельный турнир. Рим — первый настоящий турнир на грунте, с тремя неделями тренировок и матчей. Здесь видно уровень перед «Ролан Гаррос». Я доволен, после этого турнира мне нужен отдых, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в этом сезоне Синнер выиграл грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде. На соревнованиях в Риме итальянец в 1/2 финала встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Материалы по теме
Медведев сражается с Синнером за финал Рима! Ещё сыграют Мирра и Диана в паре. LIVE!
Live
Медведев сражается с Синнером за финал Рима! Ещё сыграют Мирра и Диана в паре. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android