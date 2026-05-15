«Итальянский теннис постоянно выявляет новые таланты». Синнер — о Дардери

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о взаимоотношениях со своим соотечественником Лучано Дардери.

— Вы с Дардери вышли в полуфинал. Вас удивляет такое разнообразие в итальянском теннисе, или вы считаете это нормой? И какие у вас отношения? Например, обмениваетесь ли вы информацией?

— Я его знаю, но не очень хорошо. Мы тренировались в Дубае, играли друг с другом в Австралии. Итальянский теннис постоянно выявляет новые таланты, кто потом становится сильнее или потенциальным соперником. Всегда немного по-разному, но у меня хорошие отношения со всеми. Мы хорошая команда, повезло, что в топ-20-30 так много итальянских игроков. Нас много, это просто замечательно. Стараемся помочь ему добиться как можно большего, но каждый игрок уникален. У Лучано свой стиль игры, свой подход к корту, даже у Лоренцо и Коболли свои, — приводит слова Синнера Ubitennis.