Янник Синнер: когда выходишь на корт поздно, трудно показать хороший теннис

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил своё несогласие с поздними ночными сессиями.

«Я не большой фанат, когда выходишь на корт так поздно, мы ведь тоже люди. Плюс ещё часовой пояс — ложишься спать поздно, потом процедуры, нужно поесть, пресс‑конференция. У Дардери был день отдыха, но он потратил много сил. Надеюсь, Лучано максимально восстановил энергию. Но когда выходишь на корт так поздно, трудно показать хороший теннис. Уважение публике, что остаётся до такого позднего часа», — приводит слова Синнера Ubitennis.

На «Мастерсе» в Риме, Италия, Синнер вышел в 1/2 финала, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

