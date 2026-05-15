«Если всё пойдёт плохо, это тоже нормально». Синнер — перед 1/2 финала в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не думает о своих рекордах, а сосредоточен на полуфинальном матче на «Мастерсе» в Риме. Он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

— Никто прежде не выигрывал пять «Мастерсов» подряд, никто — 32 матча подряд на «Мастерсах». Это исключительно твои рекорды, что чувствуешь?

— Рад, но сейчас сосредоточен. Важный матч, нужно восстановить силы. Много играю, вечером будет очень тяжёлая встреча. Физически будет тяжело, вечерние матчи всегда такими и бывают. Независимо от исхода победа для меня — это победа, но и если всё пойдёт плохо, это тоже нормально. У меня будет несколько дополнительных дней на восстановление перед Парижем, а потом посмотрим, как пойдёт, — приводит слова Синнера Ubitennis.