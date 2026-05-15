Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Риме, разгромив Лучано Дардери
25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Риме, Италия. В полуфинале он обыграл итальянца Лучано Дардери (20-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.
Рим (м). 1/2 финала
15 мая 2026, пятница. 16:45 МСК
Каспер Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Лучано Дардери
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Каспер Рууд вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвёртый на «Мастерсах». За титул соревнований в Риме норвежец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
