Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Риме, разгромив Лучано Дардери

25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Риме, Италия. В полуфинале он обыграл итальянца Лучано Дардери (20-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Дардери два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Каспер Рууд вышел в 27-й финал турнира уровня ATP и четвёртый на «Мастерсах». За титул соревнований в Риме норвежец поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).