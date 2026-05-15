«Легко не будет при любом раскладе». Рууд — о финале с Медведевым или Синнером в Риме

25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Риме (Италия), где он сыграет с итальянцем Янником Синнером или россиянином Даниилом Медведевым.

«Будет тяжёлая встреча, вне зависимости от соперника. Либо это будет парень, который, кажется, просто не может проиграть, либо это будет Даниил, который уже побеждал на этом турнире. Оба отличные игроки и невероятные атлеты. Если это будет Янник, для меня это будет ещё одно испытание,. Надеюсь, смогу как-то отомстить за наш прошлый матч… Посмотреть, смогу ли сыграть лучше. Легко не будет при любом раскладе. Очень горд и счастлив, что впервые вышел в финал здесь. Хорошее ощущение после немного проблемного года. Эти события действительно как бы дали толчок сезону. Посмотрим, смогу ли продолжить в том же духе», — сказал Рууд в интервью на корте.