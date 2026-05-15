Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Легко не будет при любом раскладе». Рууд — о финале с Медведевым или Синнером в Риме

«Легко не будет при любом раскладе». Рууд — о финале с Медведевым или Синнером в Риме
Комментарии

25-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Риме (Италия), где он сыграет с итальянцем Янником Синнером или россиянином Даниилом Медведевым.

«Будет тяжёлая встреча, вне зависимости от соперника. Либо это будет парень, который, кажется, просто не может проиграть, либо это будет Даниил, который уже побеждал на этом турнире. Оба отличные игроки и невероятные атлеты. Если это будет Янник, для меня это будет ещё одно испытание,. Надеюсь, смогу как-то отомстить за наш прошлый матч… Посмотреть, смогу ли сыграть лучше. Легко не будет при любом раскладе. Очень горд и счастлив, что впервые вышел в финал здесь. Хорошее ощущение после немного проблемного года. Эти события действительно как бы дали толчок сезону. Посмотрим, смогу ли продолжить в том же духе», — сказал Рууд в интервью на корте.

Материалы по теме
Медведев отдал сет Синнеру в 1/2 финала Рима! Ещё сыграют Мирра и Диана в паре. LIVE!
Live
Медведев отдал сет Синнеру в 1/2 финала Рима! Ещё сыграют Мирра и Диана в паре. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android