Янник Синнер — Даниил Медведев: россиянин проиграл первый сет 1/2 финала в Риме

Сегодня, 15 мая, в Риме, Италия, продолжается грунтовый теннисный турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В полуфинале играют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге девятое место. После первого сета счёт — 6:2 в пользу Синнера. Теннисисты провели на корте 32 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Счёт личных встреч Синнера и Медведева — 9-7 в пользу итальянца. Последний раз теннисисты встречались в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2026 году, где выиграл Синнер — 7:6 (8:7), 7:6 (7:4).

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.