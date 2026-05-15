«Немного жаль Лучано сегодня». Рууд — о победе над Дардери в 1/2 финала в Риме

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над итальянцем Лучано Дардери (20-й в рейтинге) в полуфинале «Мастерса» в Риме, Италия. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Рим (м). 1/2 финала
15 мая 2026, пятница. 16:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Чувствуется здорово. Немного жаль Лучано сегодня. Играть дома… и, по‑видимому, не с полной энергией. Это понятно. Он закончил в 2:30 в ту ночь. Какой у него был матч и какой турнир у него получился. К счастью для меня, я в тот день закончил намного раньше него. У меня было больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться. Это моя 10‑я полуфинальная игра на «Мастерсах», а для него — первая. Значит, пытаешься использовать этот опыт в свою пользу, думаю, сегодня я это сделал неплохо. Возможно, он был немного напряжён и нервничал. Старался оставаться сосредоточенным. Думаю, у меня получилось. Я заставлял с него делать много ошибок», — сказал Рууд в интервью на корте.

