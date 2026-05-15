«Немного жаль Лучано сегодня». Рууд — о победе над Дардери в 1/2 финала в Риме

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над итальянцем Лучано Дардери (20-й в рейтинге) в полуфинале «Мастерса» в Риме, Италия. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Чувствуется здорово. Немного жаль Лучано сегодня. Играть дома… и, по‑видимому, не с полной энергией. Это понятно. Он закончил в 2:30 в ту ночь. Какой у него был матч и какой турнир у него получился. К счастью для меня, я в тот день закончил намного раньше него. У меня было больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться. Это моя 10‑я полуфинальная игра на «Мастерсах», а для него — первая. Значит, пытаешься использовать этот опыт в свою пользу, думаю, сегодня я это сделал неплохо. Возможно, он был немного напряжён и нервничал. Старался оставаться сосредоточенным. Думаю, у меня получилось. Я заставлял с него делать много ошибок», — сказал Рууд в интервью на корте.
- 15 мая 2026
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:17
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:31
-
17:00
-
16:21
-
15:39
-
15:22
-
14:59
-
14:28
-
14:07
-
13:31
-
13:08
-
12:27
-
12:00
-
11:17
-
09:40
-
09:22
-
08:35
-
02:36
-
02:21
-
02:09
-
01:49
-
01:41
-
01:34
-
00:27
-
00:00
- 14 мая 2026
-
23:57