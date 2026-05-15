Каспер Рууд высказался об адаптации к условиям на «Мастерсе» в Риме

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после выхода в финал «Мастерса» в Риме, Италия, высказался об адаптации к условиям на турнире.

«Приехал сюда рано, чтобы подготовиться. Очевидно, что эти два турнира подряд довольно продолжительные, поскольку проходят в течение месяца или четырёх недель. Мы это теперь знаем. Честно говоря, в первые дни не очень хорошо чувствовал мяч. Довольно сильно уставал, потому что розыгрыши здесь немного отличаются от мадридских. В Мадриде у тебя гораздо больше лёгких очков на подаче. Сильные подающие действительно могут этим воспользоваться. А здесь нужно больше разыгрывать.

Подумал, если чувствую усталость или подобные ощущения, вероятно, и мой противник чувствует то же самое. Так что мы все находимся в одинаковой ситуации.

Я хорошо начал турнир и благодаря этому обрёл уверенность. Думаю, победа над Легечкой в ​​третьем раунде придала мне импульс и уверенность. С тех пор стараюсь сосредоточиться на том, что у меня получилось хорошо, и продолжать в том же духе, стремясь к дальнейшему совершенствованию.

С каждым днём ​чувствовал себя всё лучше и лучше. Несколько сетов с Хачановым и сегодняшний – одни из лучших, в которых я играл на корте за долгое время. Так что это приятное чувство», — сказал Рууд на пресс-конференции.

