«Устраивает истерики и ведёт себя как ребёнок». Панатта — о поведении Зверева в Риме

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта раскритиковал поведение третьей ракетки мира немца Александра Зверева на «Мастерсе» в Риме, Италия.

«Принципиально больше не смотрю Зверева, он мне надоел. Знаю, что он делает. Мы все упускали матчболы, но он устраивает истерики и ведёт себя как ребёнок. Может случиться, что ты не реализуешь матчболы, но он даже не играл третий сет нормально», — приводит слова Панатты Punto de Break.

В Риме Зверев в четвёртом круге уступил итальянцу Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:7 (10:12), 0:6. Немец во втором сете не подал на матч и упустил четыре матчбола.

