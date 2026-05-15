Медведев пожаловался на медицинский тайм-аут Синнера в третьем сете 1/2 финала в Риме

Медведев пожаловался на медицинский тайм-аут Синнера в третьем сете 1/2 финала в Риме
Сегодня, 15 мая, в Риме, Италия, проходят полуфинальные матчи «Мастерса». Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с россиянином Даниилом Медведевым. По ходу третьего сета итальянец взял медицинский перерыв. К спортсмену вышел физиотерапевт и размял бедро.

Рим (м). 1/2 финала
15 мая 2026, пятница. 20:25 МСК
Янник Синнер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 2
         
Даниил Медведев
Россиянин Даниил Медведев пожаловался арбитру на медицинскую паузу Синнера. Россиянин посчитал, что у итальянца судороги, по правилам при судорогах должно быть разрешено только лечение во время смены сторон.

«Когда мы зовём физио из-за судорог, нас не штрафуют?» — сказал Медведев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участие в турнире из-за обострившейся травмы запястья.

