Медведев пожаловался на медицинский тайм-аут Синнера в третьем сете 1/2 финала в Риме

Сегодня, 15 мая, в Риме, Италия, проходят полуфинальные матчи «Мастерса». Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с россиянином Даниилом Медведевым. По ходу третьего сета итальянец взял медицинский перерыв. К спортсмену вышел физиотерапевт и размял бедро.

Россиянин Даниил Медведев пожаловался арбитру на медицинскую паузу Синнера. Россиянин посчитал, что у итальянца судороги, по правилам при судорогах должно быть разрешено только лечение во время смены сторон.

«Когда мы зовём физио из-за судорог, нас не штрафуют?» — сказал Медведев.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участие в турнире из-за обострившейся травмы запястья.