Матч Медведева и Синнера на «Мастерсе» в Риме перенесён на субботу
Поделиться
Полуфинальный матч девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме, Италия, перенесён на субботу, 16 мая, из-за дождя. Счёт — 2:6, 7:5, 2:4 (А:40).
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Также перенесли полуфинальный матч россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «тысячнике» в парном разряде. Они должны сыграть с австралийско-американским дуэтом Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Точное время начала встреч будет известно позднее.
Ранее в финал «Мастерса» в Риме вышел норвежский теннисист Каспер Рууд (25-й в рейтинге). Он обыграл 20-ю ракетку мира итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
00:02
- 15 мая 2026
-
22:50
-
22:43
-
22:29
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:17
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:31
-
17:00
-
16:21
-
15:39
-
15:22
-
14:59
-
14:28
-
14:07
-
13:31
-
13:08
-
12:27
-
12:00
-
11:17
-
09:40
-
09:22
-
08:35
-
02:36
-
02:21
-
02:09
-
01:49
-
01:41