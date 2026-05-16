Матч Медведева и Синнера на «Мастерсе» в Риме перенесён на субботу

Полуфинальный матч девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме, Италия, перенесён на субботу, 16 мая, из-за дождя. Счёт — 2:6, 7:5, 2:4 (А:40).

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Также перенесли полуфинальный матч россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «тысячнике» в парном разряде. Они должны сыграть с австралийско-американским дуэтом Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Точное время начала встреч будет известно позднее.

Ранее в финал «Мастерса» в Риме вышел норвежский теннисист Каспер Рууд (25-й в рейтинге). Он обыграл 20-ю ракетку мира итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:1.

