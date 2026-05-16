Александр Бублик: социальные сети — это фейк. Все притворяются теми, кем не являются

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об эмоциях на корте, а также рассказал, насколько люди нечестны в том, как они представляют себя на публике.

«Думаю, эмоции есть эмоции. Наверное, мы просто живём в мире, где все пытаются притворяться, полагаю, нет ничего плохого в том, чтобы просто дать волю своим эмоциям, потому что это стрессовый вид спорта. Мы много путешествуем, много играем, на кону многое, если иногда ты даёшь волю эмоциям, полагаю, в этом нет ничего плохого.

Думаю, все социальные сети — это фейк, поэтому, наверное, все, кто там находятся, притворяются теми, кем не являются. Наверное, это фейк», — приводит слова Бублика The Guardian.