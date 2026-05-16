Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик: не можешь играть в одиночке, играешь в парном. Не можешь в парном, играешь в падел

Бублик: не можешь играть в одиночке, играешь в парном. Не можешь в парном, играешь в падел
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему он не считает игру в парном разряде настоящим теннисом.

«Почему не считаю их теннисистами? Потому что они играют в парном разряде. Парный разряд — это не теннис. Это наполовину теннис. Если не можешь играть в одиночном разряде, играешь в парном. Если не можешь играть в парном, играешь в падел. Всё просто», — приводит слова Бублика The Guardian.

Александр Бублик сыграл на «Мастерсе» в Риме, Италия. В одиночном разряде он в третьем круге проиграл американцу Лёнеру Тьену — 6:4, 3:6, 5:7. В парном разряде вместе с австралийцем Марком Полмансом в первом круге они уступили французам Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену (3:6, 3:6).

Материалы по теме
Александр Бублик: социальные сети — это фейк. Все притворяются теми, кем не являются
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android