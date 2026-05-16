Бублик: не можешь играть в одиночке, играешь в парном. Не можешь в парном, играешь в падел

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему он не считает игру в парном разряде настоящим теннисом.

«Почему не считаю их теннисистами? Потому что они играют в парном разряде. Парный разряд — это не теннис. Это наполовину теннис. Если не можешь играть в одиночном разряде, играешь в парном. Если не можешь играть в парном, играешь в падел. Всё просто», — приводит слова Бублика The Guardian.

Александр Бублик сыграл на «Мастерсе» в Риме, Италия. В одиночном разряде он в третьем круге проиграл американцу Лёнеру Тьену — 6:4, 3:6, 5:7. В парном разряде вместе с австралийцем Марком Полмансом в первом круге они уступили французам Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену (3:6, 3:6).