Пеннетта считает, что у Синнера в матче с Медведевым в Риме случилась паническая атака

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта считает, что по ходу матча полуфинала «Мастерса» в Риме, где встретились Янник Синнер и Даниил Медведев, у итальянца случилась паническая атака.

«Мне кажется, выглядело так, будто у Янника случилась паническая атака, словно он не мог дышать. Но он себя успокоил. На Australian Open — 2025 такое случилось впервые, и он не знал, как её распознать. Может, сейчас он способен понимать, когда такое происходит», — сказала Пеннетта в эфире Sky Sport Italia.

Встреча не была завершена из-за начавшегося ливня. Матч остановили на третьем сете при счёте 4:2 в пользу Синнера.