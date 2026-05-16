Пеннетта считает, что у Синнера в матче с Медведевым в Риме случилась паническая атака
Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта считает, что по ходу матча полуфинала «Мастерса» в Риме, где встретились Янник Синнер и Даниил Медведев, у итальянца случилась паническая атака.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Остановлен
1 : 1
Даниил Медведев
«Мне кажется, выглядело так, будто у Янника случилась паническая атака, словно он не мог дышать. Но он себя успокоил. На Australian Open — 2025 такое случилось впервые, и он не знал, как её распознать. Может, сейчас он способен понимать, когда такое происходит», — сказала Пеннетта в эфире Sky Sport Italia.
Встреча не была завершена из-за начавшегося ливня. Матч остановили на третьем сете при счёте 4:2 в пользу Синнера.
