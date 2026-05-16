Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пеннетта считает, что у Синнера в матче с Медведевым в Риме случилась паническая атака

Пеннетта считает, что у Синнера в матче с Медведевым в Риме случилась паническая атака
Комментарии

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта считает, что по ходу матча полуфинала «Мастерса» в Риме, где встретились Янник Синнер и Даниил Медведев, у итальянца случилась паническая атака.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Мне кажется, выглядело так, будто у Янника случилась паническая атака, словно он не мог дышать. Но он себя успокоил. На Australian Open — 2025 такое случилось впервые, и он не знал, как её распознать. Может, сейчас он способен понимать, когда такое происходит», — сказала Пеннетта в эфире Sky Sport Italia.

Встреча не была завершена из-за начавшегося ливня. Матч остановили на третьем сете при счёте 4:2 в пользу Синнера.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев перевёл полуфинал с Синнером в третий сет. А потом Рим накрыло ливнем
Медведев перевёл полуфинал с Синнером в третий сет. А потом Рим накрыло ливнем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android