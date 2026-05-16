«А если я поскользнусь?» Синнер — на решение судьи продолжать полуфинал в Риме в ливень
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу полуфинала «Мастерса» в Риме в диалоге с судьёй эмоционально выразил недовольство тем, что встреча не была остановлена во время начинающегося ливня. Слова Синнера попали в эфир.
«Льёт сильный дождь! Что вы имеете в виду, о чём вы говорите? Есть проблемы с линиями. А если я на них поскользнусь? Не мне принимать решение, но ведь льёт как из ведра!» — сказал в прямом эфире Синнер.
После короткого диалога теннисиста и судьи дождь стал ещё сильнее, и матч был остановлен при счёте 4:2 в пользу итальянца в третьем сете. Преимущество в седьмом гейме партии было у Медведева. Позднее было принято решение продолжить встречу в субботу, 16 мая.
