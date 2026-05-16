Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«А если я поскользнусь?» Синнер — на решение судьи продолжать полуфинал в Риме в ливень

«А если я поскользнусь?» Синнер — на решение судьи продолжать полуфинал в Риме в ливень
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу полуфинала «Мастерса» в Риме в диалоге с судьёй эмоционально выразил недовольство тем, что встреча не была остановлена во время начинающегося ливня. Слова Синнера попали в эфир.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Льёт сильный дождь! Что вы имеете в виду, о чём вы говорите? Есть проблемы с линиями. А если я на них поскользнусь? Не мне принимать решение, но ведь льёт как из ведра!» — сказал в прямом эфире Синнер.

После короткого диалога теннисиста и судьи дождь стал ещё сильнее, и матч был остановлен при счёте 4:2 в пользу итальянца в третьем сете. Преимущество в седьмом гейме партии было у Медведева. Позднее было принято решение продолжить встречу в субботу, 16 мая.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев перевёл полуфинал с Синнером в третий сет. А потом Рим накрыло ливнем
Медведев перевёл полуфинал с Синнером в третий сет. А потом Рим накрыло ливнем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android