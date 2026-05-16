Медведев — Синнер: во сколько возобновится полуфинал «Мастерса» в Риме, какой счёт

Вечером в пятницу, 15 мая, на грунтовых кортах Рима стартовал второй полуфинал «Мастерса» в одиночном разряде. В матче встретились первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге девятое место.

Матч дошёл до третьего сета и счёта 4:2 в пользу Синнера. Преимущество в седьмом гейме партии было у Даниила Медведева, однако по ходу встречи начался сильный ливень. Позднее было принято решение перенести матч на субботу, 16 мая. Предположительно, полуфинальное состязание возобновится в 16:00 мск.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.