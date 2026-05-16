Медведев — Синнер: во сколько возобновится полуфинал «Мастерса» в Риме, какой счёт
Поделиться
Вечером в пятницу, 15 мая, на грунтовых кортах Рима стартовал второй полуфинал «Мастерса» в одиночном разряде. В матче встретились первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель России Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге девятое место.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч дошёл до третьего сета и счёта 4:2 в пользу Синнера. Преимущество в седьмом гейме партии было у Даниила Медведева, однако по ходу встречи начался сильный ливень. Позднее было принято решение перенести матч на субботу, 16 мая. Предположительно, полуфинальное состязание возобновится в 16:00 мск.
Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.
Комментарии
- 16 мая 2026
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:54
-
10:22
-
10:08
-
09:33
-
00:47
-
00:29
-
00:02
- 15 мая 2026
-
22:50
-
22:43
-
22:29
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:17
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:31
-
17:00
-
16:21
-
15:39
-
15:22
-
14:59
-
14:28
-
14:07