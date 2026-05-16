Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Гамбурге

Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Гамбурге
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не примет участия в ближайшем турнире ATP-500 в Гамбурге из-за проблем со спиной. Об этом сообщает у себя на странице в соцсети журналист Михал Самульски.

По данным источника, место Зверева займёт австралиец Алекс де Минор, располагающийся в мировом рейтинге на восьмом месте.

На минувшем «Мастерсе» в Риме Зверев дошёл до четвёртого круга, где уступил 20-й ракетке мира итальянцу Лучано Дардери (6:1, 6:7 (10:12), 0:6). Двумя неделями ранее он сыграл в финале турнира ATP-1000 в Мадриде, в котором разгромно проиграл Яннику Синнеру (1:6, 1:2).

Турнир в Гамбурге пройдёт с 17 по 23 мая. После него во Франции начнётся «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Александр Зверев рассказал, почему не будет участвовать в турнире в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android