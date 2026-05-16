Рууд — единственный, кто выходил в финал грунтовых «Мастерсов» все три последних сезона

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд является единственным игроком, становившимся участником финала хотя бы одного грунтового «тысячника» за последние три сезона.

В 2024 году норвежец вышел в заключительный круг турнира АТР-1000 в Монте-Карло, где проиграл Стефаносу Циципасу.

Год назад Рууд стал победителем «Мастерса» в Мадриде.

На текущем турнире в Риме Рууд сыграет в полуфинале с победителем матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Встреча итальянского и российского теннисистов началась вечером 15 мая и была отложена на следующий день из-за сильного ливня в городе. Предварительно, она возобновится в субботу, 16 мая, в 16:00 мск.