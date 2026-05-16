Рууд — единственный, кто выходил в финал грунтовых «Мастерсов» все три последних сезона
Поделиться
25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд является единственным игроком, становившимся участником финала хотя бы одного грунтового «тысячника» за последние три сезона.
В 2024 году норвежец вышел в заключительный круг турнира АТР-1000 в Монте-Карло, где проиграл Стефаносу Циципасу.
Монте-Карло. Финал
14 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
10
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Год назад Рууд стал победителем «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
На текущем турнире в Риме Рууд сыграет в полуфинале с победителем матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Встреча итальянского и российского теннисистов началась вечером 15 мая и была отложена на следующий день из-за сильного ливня в городе. Предварительно, она возобновится в субботу, 16 мая, в 16:00 мск.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:54
-
10:22
-
10:08
-
09:33
-
00:47
-
00:29
-
00:02
- 15 мая 2026
-
22:50
-
22:43
-
22:29
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:17
-
18:21
-
18:03
-
17:42
-
17:31
-
17:00
-
16:21
-
15:39
-
15:22
-
14:59
-
14:28
-
14:07