Рууд — единственный, кто выходил в финал грунтовых «Мастерсов» все три последних сезона

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд является единственным игроком, становившимся участником финала хотя бы одного грунтового «тысячника» за последние три сезона.

В 2024 году норвежец вышел в заключительный круг турнира АТР-1000 в Монте-Карло, где проиграл Стефаносу Циципасу.

Монте-Карло. Финал
14 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Год назад Рууд стал победителем «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

На текущем турнире в Риме Рууд сыграет в полуфинале с победителем матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Встреча итальянского и российского теннисистов началась вечером 15 мая и была отложена на следующий день из-за сильного ливня в городе. Предварительно, она возобновится в субботу, 16 мая, в 16:00 мск.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 4
2 		7 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
