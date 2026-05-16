«Вы бы сами хотели это смотреть?» Шарапова — о пятисетовиках на женских ТБШ

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отрицательно высказалась о возможном введении формата пятисетовых матчей в решающие стадии (начиная с 1/4 финала) женских турниров «Большого шлема».

Ранее появилась информация, что матчи в пять сетов на ТБШ у женщин могут быть введены с 2027 года.

«Вы бы сами хотели на это смотреть? Я в это не верю. Вам не кажется, что качество тенниса упадёт? Я вообще редко смотрю пятисетовые матчи от первого до последнего розыгрыша», — сказала Шарапова в подкасте Rushmore.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.