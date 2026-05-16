Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 16 мая

Сегодня, 16 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) завершится турнир категории WTA-1000. В рамках заключительного игрового дня состоится единственный, финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего дня женского турнира в Риме.

18:00. Кори Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).

Гауфф в полуфинале обыграла Сорану Кырстю, а Свитолина оказалась сильнее Иги Швёнтек. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.