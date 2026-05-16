Карен Хачанов назвал самых опасных сейчас теннисистов на грунте

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал теннисистов, которых считает сильнейшими на данный момент игроками на грунтовом покрытии.

«100% Синнер. Я, честно, вообще считаю, что всегда был опасен Музетти, но он опять травмировался. Он правда очень хорошо может играть на грунте. Алькараса мы тоже не берём, потому что он травмирован. Рууд – один из грунтовиков. Ну, вообще Зверев тоже, конечно же, всегда у него хорошие результаты были. Те же полуфинал и финал «Ролан Гаррос»», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Янник Синнер сегодня, 16 мая, продолжит борьбу за выход в финал грунтового «Мастерса» в Риме.