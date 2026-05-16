Хантер/Пегула — Андреева/Шнайдер: где смотреть полуфинал парного «тысячника» в Риме

Сегодня, 16 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) продолжается турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В рамках полуфинала пара австралийки Сторм Хантер и американки Джессики Пегулы сыграет с дуэтом россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Начало встречи запланировано на 14:30 мск. В России полуфинал турнира в Риме в парном разряде не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Мирра Андреева и Диана Шнайдер двумя неделями ранее играли в полуфинальной стадии «тысячника» в Мадриде с Лаурой Зигемунд и Верой Звонарёвой (6:3, 6:2). В финале россиянки проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).