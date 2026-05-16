Хачанов поделился прогнозом на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился своим прогнозом на предстоящий Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча пройдёт 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

– А кто победит, как ты думаешь?

– Ну, думаю, «Краснодар». В данном случае я, конечно, за Эдика [Сперцяна], — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

На пути к заключительному матчу «Спартак» в финале Пути регионов обыграл московский ЦСКА (1:0).

«Краснодар» в финале Пути РПЛ оказался сильнее клуба «Динамо» Москва.

Хачанов на текущем «Мастерсе» в Риме дошёл до четвертьфинала, где проиграл Касперу Рууду.