Хачанов поделился прогнозом на Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар»
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился своим прогнозом на предстоящий Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча пройдёт 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
– А кто победит, как ты думаешь?
– Ну, думаю, «Краснодар». В данном случае я, конечно, за Эдика [Сперцяна], — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.
На пути к заключительному матчу «Спартак» в финале Пути регионов обыграл московский ЦСКА (1:0).
1:0 Литвинов – 10'
«Краснодар» в финале Пути РПЛ оказался сильнее клуба «Динамо» Москва.
Хачанов на текущем «Мастерсе» в Риме дошёл до четвертьфинала, где проиграл Касперу Рууду.
