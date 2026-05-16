Макинрой поддержал Шарапову во мнении о ненужности пятисетового формата на ТБШ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой согласился с мнением бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой о том, что введение пятисетового формата на женских турнирах «Большого шлема» с 1/4 финала не будет интересным для зрителя. Макинрой провёл параллель с мужскими матчами в пять сетов, заявив, что игроки сильно устают.

«Он не всегда делает матч более конкурентным. Часто двухчасовой фильм лучше, чем фильм на три с половиной часа. У мужчин тоже падает выносливость. Очень часто в пятом сете оба игрока уже полностью измотаны», — сказал Макинрой в подкасте Rushmore.