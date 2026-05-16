Карен Хачанов ответил, кто может стать «тёмной лошадкой» на «Ролан Гаррос» — 2026

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, кто из теннисистов не топового уровня может удивить на предстоящем «Ролан Гаррос», который стартует во Франции 24 мая.

– А кого считаешь «тёмной лошадкой»? Тот, кто-то не топ, но может проявить себя, дойти далеко [на «Ролан Гаррос»]...

– Давай назовём Ходара. Почему нет? — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

«Ролан Гаррос» продлится до 7 июня. Среди лидеров мирового рейтинга на нём точно не выступят Карлос Алькарас (Испания, вторая ракетка мира), а также итальянец Лоренцо Музетти, занимающий в мировом рейтинге 10-е место.