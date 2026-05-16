Кори Гауфф — Элина Свитолина: история личных встреч перед финалом «тысячника» в Риме

Сегодня, 16 мая, в Риме завершится грунтовый теннисный турнир категории WTA-1000. В финальном матче сразятся четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Украины Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 10-е место.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Украинка ведёт 3-2 по личным встречам. Все предыдущие матчи были сыграны на харде. Первая состоялась во втором круге Australian Open — 2021 и была выиграна Элиной в двух сетах. В этом году они уже встретились дважды, и оба раза также победила Свитолина — 6:1, 6:2 в четвертьфинале АО и 6:4, 6:7 (13:15), 6:4 в полуфинале Дубая. Гауфф же была сильнее в финале Окленда-2024 и в третьем круге US Open — 2024.