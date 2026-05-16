«Реально такие странные ребята». Хачанов высказался о поведении французских теннисистов

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поведении французских теннисистов за пределами корта.

— Кто-то из молодых игроков в раздевалке уже ведёт себя как топ? Может быть, дерзит немножко.
— Из молодых, если честно, я не замечал. Как-то не обращал внимания.

— А не из молодых?
— Не из молодых? Слушай, ну, если честно, вообще сами по себе, мы не раз говорили, что французы немножко странные ребята. Не знаю, то ли дело в воспитании, то ли проблема с нынешним поколением. Потому что наоборот, там поколение Цонги, Монфиса, Симона, Гаске, они были другие.

— Подожди, а кто именно? Маннарино, что ли?
— Ну, Маннарино, не знаю, Умбер, Муте. Ну, они реально такие странные ребята. Например, Фис – вообще очень классный парень, всегда приветливый, воспитанный, мы с ним правда нормально общаемся как на корте, так и вне корта, тренируемся регулярно. Мпетчи, этот высокий, парень, он сам по себе скромный, воспитанный и ведёт себя нормально. А так, я говорю, очень много французов, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

